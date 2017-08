Pub

Ciclista de 28 anos fez os cerca de 165 quilómetros da 10.ª etapa em 3:34.56 horas

O ciclista italiano Matteo Trentin (Quick-Step Floors) obteve esta terça-feira a segunda vitória na Volta a Espanha, ao ganhar a 10.ª etapa, com o britânico Chris Froome (Sky) a conservar a liderança da geral individual.

Depois de vencer na quarta etapa, o italiano de 28 anos cumpriu os 164,8 quilómetros do dia ao fim de 3:34.56 horas, batendo ao sprint o companheiro de fuga, o espanhol José Joaquín Rojas (Movistar), que terminou a um segundo, com Jaime Roson (Caja Rural-Seguros RGA) a fechar o pódio, a 19 segundos.

O irlandês Nicolas Roche (BMC), terceiro da geral, ganhou 29 segundos aos dois da frente e igualou o colombiano Johan Esteban Chaves (Orica-Scott) na perseguição a Froome, ficando ambos com um atraso de 36 segundos para o camisola vermelha, na véspera da ligação entre Lorca e o Observatório Astronómico de Calar Alto, de 187,5 quilómetros, com duas subidas de primeira categoria, a última a coincidir com a meta.