O ciclista britânico da Sky venceu esta sexta-feira a 16.ª etapa da Volta a Espanha, um contrarrelógio de 40,2 quilómetros, reforçando a liderança da geral individual

Depois de ter triunfado na nona etapa, Froome, de 32 anos, terminou o crono em 47 minutos, menos 29 segundos do que o holandês Wilco Kelderman (Sunweb), segundo classificado e agora terceiro na geral, e 57 do que o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Mérida), que fechou o pódio e continua no segundo posto da geral individual.

Na quarta-feira, Froome, que agora tem 1.58 minutos de vantagem sobre Nibali e 2.40 sobre Kelderman, defende a liderança numa etapa que sai de Villadiego e termina no Alto de los Machucos, uma subida de montanha de contagem especial, que chega a ter pendentes com 26% de inclinação.