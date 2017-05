Pub

O britânico Mark Turner, CEO da Volvo Ocean Race, anunciou hoje em Gotemburgo a revolução que vai marcar os próximos dez anos da prova.

A Volvo Ocean Race (VOR), a maior regata de volta ao mundo, vai deixar de ser um evento que se realiza apenas de três em três anos para passar um processo permanente.

Para já, cada equipa deixará de ter apenas um barco para passar a ter dois: um para as etapas oceânicas, outro para as regatas costeiras (in port races). Os atuais VOR65 - um veleiro monocasco convencional de 65 pés (20 metros) - vão fazer a sua última volta ao mundo na edição da regata que iniciará em outubro próximo em Alicante, Espanha.

Depois serão substituídos por um monocasco mais pequeno, de 60 pés, (18,3 metros) mas muito mais rápido, dado que estarão equipados com "foils" (os patilhões laterais retrácteis cujo efeito hidrodinâmico é o de içar o casco acima da água, diminuindo-lhes o atrito e assim aumentando-lhes a velocidade).

As tripulações serão mais pequenas (sete velejadores no máximo, as atuais podem ir aos onze), mantendo-se em vigor as regras que incentivo a constituição de tripulações mistas. Os novos barcos, que serão construídos em Itália, começarão entregue às equipas concorrentes a partir de janeiro 2019 e o objetivo é diminuir o ciclo da VOR. Atualmente ocorre de três em três anos, a organização quer que passe a ser bianual.

O barco pode ser rapidamente convertido num veleiro manobrado apenas por um ou dois velejadores de modo a poder participar noutras regatas de volta ao mundo que têm essas características (a Barcelona World Race ou a Vendée Globe, corridas de circumnavegação sem paragens nem assistência).

A outra mudança consistirá na construção de um segundo barco para as regatas costeiras que animam a VOR quando esta está parada em portos. Atualmente, é o mesmo barco, o VOR 65, que faz as duas coisas, as etapas oceânicas e as in port races. Doravante, haverá um barco específico só para as corridas costeiras, um cataraman (barco de dois cascos). Também aqui será introduzida a tecnologia dos "foils" (que começou a generalizar-se precisamente através de catamarãs, no caso da Taça América, em 2013). O barco terá entre dez a 15 metros - e ainda não está desenhado (o processo vai-se iniciar agora).

A Volvo Ocean Race enquanto regata de volta ao mundo manter-se-à em funcionamento, como sempre, mas agora a organização quer promover, com os mesmos barcos da VOR, outras regatas oceânicas, nos intervalos do evento principal, de modo a potenciar o investimento dos patrocionadores.

Por exemplo, uma regata de circumnavegação do globo pelos paralelos mais a sul, contornando a Antártica, ou outra também de volta ao mundo mas em modo non-stop, como a Vendée Globe. Alicante será o ponto de partida da próxima VOR e das duas outras seguintes mas a organização já admite que depois disso o arranque poderá ser fora da Europa.

Turner anunciou ainda que os atuais VOR65, depois de desativados, serão colocados ao serviço de competição oceânica designada Global Team Challenge. Ou seja, regatas com tripulações mistas de profissionais e amadores sendo os amadores escolhidos pelas empresas sponsors de cada barco e havendo um objetivo de formação no campo da liderança e gestão de equipas). As condições de cada regata serão quase iguais às regatas "a sério".