Mitroglou vai render 15 milhões de euros ao Benfica, que fica ainda com metade do passe do avançado. No mercado internacional, Renato Sanches foi cedido ao Swansea

Depois de na quarta as negociações terem abortado, o Marselha e o Benfica voltaram esta quinta-feira e negociar e chegaram a acordo para a transferência do avançado Mitroglou. Os encarnados vão receber 15 milhões de euros por metade do passe do goleador grego.

