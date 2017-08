Pub

"Julgo que foi uma grande Volta a Portugal", disse o diretor da prova

O diretor da Volta a Portugal apelou hoje ao Benfica para formar uma equipa de ciclismo, considerando que, quando os três 'grandes' estiverem ao mesmo tempo na estrada, a prova dará um salto qualitativo enorme.

"Julgo que foi uma grande Volta a Portugal. O facto de ser a W52-FC Porto a vencer, e foi uma vitória em toda a frente, porque acabam por ganhar coletivamente e ter dois homens no pódio, é positivo. O público português é 'sui generis'. Está muito formatado para a 'clubite', e só é pena que o Benfica não esteja na estrada para que o sucesso na Volta pudesse ser celebrado a um nível mais importante", lamentou Joaquim Gomes.

O diretor da prova rainha do calendário nacional defendeu que é uma pena que um clube que tem na sua génese o ciclismo não esteja na estrada.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Gostaria que os dirigentes do Benfica fizessem uma tentativa, um esforço para formar uma equipa. Eu sei que, muitas vezes, a maior dificuldade é encontrar dirigentes credíveis para avançar com um projeto consolidado, que pudesse ter continuidade no tempo, e não tentativas frustradas como as duas últimas. É bom sentir que ainda temos isto por explorar, que é ter os três 'grandes' na estrada", considerou.

Joaquim Gomes acredita que, quando as 'águias' se juntarem à W52-FC Porto e ao Sporting-Tavira, a Volta a Portugal "dará um salto qualitativo enorme".

"Estamos satisfeitos com aquilo que se passou hoje, estamos confortavelmente satisfeitos a pensar na Volta do próximo quadriénio. Temos eleições autárquicas e os apoios autárquicos são uma vertente importantíssima no percurso da própria Volta. Mas não estamos preocupados, porque todos os municípios sabem a excelente ferramenta de promoção que é a Volta a Portugal", concluiu.