Rui Vinhas, vencedor do ano passado, ao lado do camisola amarela deste ano, Raúl Alarcón

Rui Vinhas não podia estar mais feliz por ter Raúl Alarcón como seu sucessor no historial de vencedores da Volta a Portugal em bicicleta, relevando que só não desistiu da 79.ª edição porque o seu grande amigo lhe pediu.

"Eu não posso demonstrar muito, mas toda a gente sabe que eu gosto dele. Ele sabe melhor do que ninguém quão feliz estou com esta vitória dele", começou por dizer à agência Lusa o inesperado vencedor da Volta de 2016.

Inseparáveis desde que se cruzaram no Louletano-Dunas Douradas há quatro anos, Vinhas e Alarcón são 'unha com carne' e, por isso, Rui Vinhas lá vai assumindo que é muito suspeito para falar do seu amigo.

"Desde 2013 que somos companheiros de equipa. Aliás, somos companheiros de quarto desde essa altura. Ajudei muito o Raúl e ele também me ajudou muito. No ano passado, foi o pilar da minha vitória. Ele e todos os outros colegas. Mas ele foi o mais especial. Passámos por vários momentos difíceis e conseguimos ultrapassá-los. O ano em que eu vim para a W52-Quinta da Lixa [2015] não foi fácil para ele, porque estava sem equipa. Lutámos, lutámos e conseguimos que ele viesse comigo. Após esse momento difícil, as coisas começaram a melhorar. O ano passado correu-me bastante bem, este ano está a ser o ano dele", destacou o ciclista de Sobrado.

Com o filho Pedro ao colo, o corredor 'dragão', de 30 anos, confessou à Lusa que, para si, Alarcón é um irmão, tanto que chegou a albergá-lo em sua casa no período mais complicado da vida do alicantino de Sax em Portugal.

"Desde o início, não foi fácil para ele estar em Portugal. Ele não queria estar a despender dinheiro, nessa altura era complicado para ele estar a pagar hotéis. Eu convidei-o a ficar em minha casa e toda a gente em casa gostou dele. Ele sentia-se em casa connosco e eu fico muito contente com isso. Ele agradeceu-me bastante e continua a agradecer. Não me arrependo dos gestos que tive para com ele. Ele está a ter o que merece e esta vitória é fruto de todo o trabalho e de todo o esforço dele ao longo dos anos", defendeu.

Vinhas, que garante conhecer Alarcón só de olhar para ele -- "Às vezes, nem precisamos de falar. É como se fosse uma pessoa que vive comigo há 20 anos" -, revelou ainda que só não desistiu desta Volta a Portugal porque o amigo assim o quis.

"Esta Volta foi bastante difícil em termos emocionais para mim, porque entrei nesta edição já debilitado, tive uns problemas de saúde [uma gastroenterite]. Estava-me a sentir inútil no apoio ao Rául. Não estava a conseguir retribuir o apoio que ele me deu no ano passado, mas esforcei-me. Eu queria desistir a meio da Volta, mas ele pediu-me para ficar ao lado dele, porque iria precisar de mim. Eu lutei, melhorei um bocadinho na segunda parte, e estive a um nível aceitável", explicou.

Apesar de não ter estado como desejava, o vencedor da Volta2016 assegurou estar feliz. "Tive um ano positivo em termos de resultados e paguei um bocado a fatura nesta Volta a Portugal, mas estou contente. O objetivo, como disse no início, era a equipa ganhar", concluiu.