Pub

O Vitória de Setúbal e o VIII Exército e Grupo 1910, claques do clube da I Liga, assinaram esta quarta-feira um Protocolo de Colaboração e o Código de Conduta dos grupos organizados, válido por uma época

O Código de Conduta assinado por Fernando Oliveira, presidente do clube e da SAD, António Serra e Mauro Soares, respetivamente, líderes do VIII Exército e Grupo 1910, tem como objetivo estipular as regras que estabelecem o combate à violência, racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos.

Os grupos organizados de adeptos têm a partir de agora o direito de receber os apoios técnicos, financeiros e materiais definidos, entre elas, a realização de obras nas sedes das claques, suportadas pelo clube, e a cedência às claques, mediante solicitação prévia, de 1.355 lugares do estádio do Bonfim ao preço do bilhete de sócio (cinco euros).

Após a assinatura dos documentos, Fernando Oliveira revelou satisfação pelo acordo assinado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"O Vitória tem necessidade do vosso apoio, por isso, congratulo-me por este momento. Não negamos alguns desentendimentos no passado, mas estamos sempre disponíveis para ajudar na medida do possível", disse o presidente do clube setubalense.