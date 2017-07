Pub

O defesa Pedro Henrique vai permanecer no Vitória de Guimarães pela terceira época seguida, confirmou esta segunda-feira o clube I Liga portuguesa, pondo fim à indefinição sobre a continuidade do jogador

O central, de 24 anos, que nas duas temporadas anteriores jogou em Guimarães por empréstimo do Cianorte, do Brasil, começou a trabalhar com o plantel vitoriano logo no início de julho, mas só hoje foi oficializado, depois de a imprensa o ter associado a uma eventual transferência para o FC Porto.

O futebolista, que na época passada fez 40 jogos oficiais e recebeu o prémio fair play da I Liga, por ter visto apenas um cartão amarelo nos 33 jogos que disputou no campeonato, disse, ao sítio oficial dos vimaranenses, que a possibilidade de jogar a Liga Europa foi um dos "muitos fatores" que o motivaram a permanecer, tal como melhorar a prestação da época passada.

"Era um sonho de criança [disputar a Liga Europa]. Fizemos uma época muito boa, a melhor da história, juntamente com 1995/96. Conseguimos séries de vitórias consecutivas, a final da Taça de Portugal, que, infelizmente, não ganhámos (derrota por 2-1, com o Benfica). Isso dá motivação para fazer uma época melhor do que a que passou", afirmou.