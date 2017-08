Pub

Início alucinante culminou com grande golo do mexicano. Técnico portista respondeu com calculismo à reação bracarense

Naquele que era considerado o primeiro grande teste ao FC Porto de Sérgio Conceição, os dragões responderam com nota positiva, alcançando os três pontos na tradicionalmente complicada deslocação ao Municipal de Braga. Num encontro extremamente exigente, dada a valia do adversário, os vice-campeões nacionais mostraram duas facetas: uma mais física, na primeira parte; e uma mais intelectual, na segunda.

A entrada dos azuis e brancos na Pedreira foi absolutamente alucinante. Imprimiram um ritmo elevadíssimo, com uma circulação de bola muito dinâmica, na perfeita articulação entre velocidade e qualidade. Velocidade foi precisamente o que Jesús Corona teve para ganhar uma bola dividida a Sequeira, e qualidade é o adjetivo mais adequado para descrever o remate fulminante que bateu Matheus e inaugurou o marcador, logo aos 7 minutos.

O mexicano, que já não marcava em jogos oficiais desde março, até esteve perto de bisar pouco depois e encaminhar o FC Porto para um passeio tranquilo pelo Minho, mas viu Bruno Viana fazer um corte providencial.

Gás inicial fez falta depois

Depois de um começo a todo o gás, os portistas foram pagando gradualmente a fatura, perdendo fôlego ao longo da primeira parte. Até à passagem da meia hora, até tiveram duas ocasiões para dilatar a vantagem - insistência por Brahimi, Aboubakar e Felipe, aos 26", e dupla defesa de Matheus a remates de Aboubakar e Marega, aos 31" -, mas no quarto de hora que antecedeu o intervalo só deu Sp. Braga. Os minhotos descobriram a zona ideal para pressionar e condicionar a construção dos ataques contrários e aproveitaram a fadiga alheia para criar momentos de aperto junto à baliza de Casillas. Com os extremos Fábio Martins e Xadas como homens mais perigosos, ainda cheirou a empate.

E para que o segundo tempo não fosse uma continuação do que se viu nos derradeiros minutos do primeiro, Sérgio Conceição puxou pela cabeça e encontrou o antídoto para anular os pontos fortes da equipa orientada pelo amigo Abel Ferreira. Ao trocar Corona por Otávio, tirou de campo uma unidade que se tinha apagado muito cedo, ganhou segurança e posse de bola a meio-campo e acabou por alterar o sistema tático, de 4x1x3x2 para 4x3x3. A mudança, que deixou Marega e Brahimi abertos nas alas, fez com que os laterais não fossem tão solicitados no processo ofensivo, não os expondo tanto aos tais elementos mais em foco dos bracarenses na etapa inicial.

Com um FC Porto intelectual, mais preocupado em anular o adversário e gerir a vantagem longe da sua baliza, os segundos 45 minutos estiveram longe de ter a intensidade e atratividade dos primeiros. Ainda assim, foram os dragões, cada vez mais reforçados no meio-campo - com André André, quando Óliver ficou sem pilhas, e com Herrera para preencher mais a zona central - e cómodos no jogo, a estarem mais próximos de mexer com o placard. Faltou a Aboubakar, por duas ocasiões (50" e 67"), a pontaria já exibida neste início de temporada. E numa rara subida no segundo tempo, Alex Telles viu o seu remate ser desviado por Matheus e ainda embater no poste (79").

O apito final confirmou a quarta vitória portista nas quatro primeiras jornadas da I Liga, algo que não acontecia desde 2013/14 - com Paulo Fonseca -, e o melhor arranque de época de sempre de Casillas: imbatível há 360 minutos.