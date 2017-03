Vítor Pereira regressa às vitórias com ajuda de Abdoulaye

Pub

O Munique 1860, equipa treinada pelo português, venceu o Wurzburger Kickers por 2-1 com um dos golos a ser apontado pelo ex-defesa do FC Porto

O Munique 1860, clube treinado por Vítor Pereira, regressou esta sexta-feira às vitórias, após três derrotas consecutivas na segunda liga alemã.

No encontro que opôs a equipa de Munique ao Wurzburger Kickers, a equipa do português saiu vitoriosa por 2-1 com golos de Abdoulaye, antigo jogador do FC Porto, e de Liendl.

Com esta vitória, o Munique 1860 sobe ao 13º lugar com 28 pontos, mais cinco em relação à zona de despromoção.