Vítor Pereira assumiu o comando do 1860 Munique a 1 de janeiro

O treinador português Vítor Pereira estreou-se esta sexta-feira com uma vitória na segunda divisão alemã de futebol. O 1860 Munique vemceu por 2-1 na receção ao Greuther Furth.

Na sua estreia no campeonato alemão, Vítor Pereira, que assumiu os comandos da equipa de Munique a 1 de janeiro, teve de sofrer um pouco, mas acabou por festejar o triunfo frente a um Greuther Furth reduzido a dez desde os 49 minutos.

Na Allianz Arena, o avançado alemão Serdar Dursun adiantou os visitantes, marcando aos 13 minutos. O empate chegou aos 43 minutos, com Ivica Olic a converter com sucesso uma grande penalidade.

O avançado croata assumiu um papel preponderante no encontro, quando, ao minuto 86, assistiu o austríaco Michael Liendl para o 2-1 e fez valer, finalmente, a superioridade numérica de que o clube de Munique dispôs desde a expulsão, por acumulação de amarelos, de Stephen Sama.

Com o triunfo desta sexta-feira, a equipa de Vítor Pereira, que foi bicampeão português no FC Porto, subiu ao 13.º lugar do segundo escalão alemão, somando 19 pontos em 18 jornadas.