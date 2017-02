Pub

1860 Munique saiu derrotado na deslocação ao terreno do Sportfreunde Lotte

O 1860 Munique, treinado por Vítor Pereira, foi hoje eliminado nos oitavos de final da Taça da Alemanha em futebol, ao perder com o Sportfreunde Lotte, da terceira divisão, por 2-0.

Com o antigo defesa do FC Porto Abdoulaye Ba no onze, o 14.º classificado da segunda divisão não conseguiu impor-se em casa do sétimo classificado do terceiro escalão alemão, que segue para os quartos de final.

O Sportfreunde Lotte chegou à vantagem aos 28 minutos com um golo de Jaroslaw Lindner, ainda que tenha tido mais oportunidades para marcar ainda no primeiro tempo.

Os comandados de Vítor Pereira tinham mais posse de bola mas não a traduziram em golos. Aos 58, Freiberger fez o segundo golo para os homens da casa e sentenciou a partida.

Em cima do apito final, o avançado brasileiro Ribamar foi expulso e deixou os visitantes a jogar com dez.

À mesma hora, o Schalke 04 venceu confortavelmente em casa do 'secundário' Sandhausen, por 4-1, com golos de Schoepf, Caligiuri, Naldo e Konoplyanka, com os homens da casa a marcarem por intermédio de Wooten.

Ainda hoje, jogam-se os últimos jogos dos oitavos de final da competição, com o Borussia Dortmund a receber o Hertha de Berlim (19:45) e o Eintracht Frankfurt a visitor o Hannover 96 à mesma hora.