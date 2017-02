Pub

Nulo mantém as duas equipas com os mesmos pontos na I Liga

Vitória de Setúbal e Desportivo de Chaves empataram neste sábado, 0-0, no Bonfim, na 21.ª jornada da I Liga.

O nulo mantém as duas equipas "empatadas" na classificação, no 7.º lugar, com 29 pontos, com confortáveis 15 pontos de avanço sobre a zona de despromoção à II Liga.