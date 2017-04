Pub

Jogo entre Lyon e Besiktas começou com 45 minutos de atraso e acabou com a vitória dos franceses (2-1). Dois golos em dois minutos anularam vantagem turca para a 2.ª mão.

O Lyon-Besiktas (2-1) começou quando o árbitro devia estar a apitar para o intervalo. Um atraso de 45 minutos motivado pela violência entre adeptos dos dois clubes, dentro e fora do estádio, que levou muitas pessoas a invadir o relvado para fugir à pancadaria das bancadas do Stade des Lumières.

Os violentos confrontos começaram muito antes da hora do jogo, no centro da cidade de Lyon, durante a tarde, e nas imediações do estádio - pelo menos três pessoas foram presas -, mas nada fazia prever o que aconteceria a minutos do início da partida. De acordo com a versão do Lyon, os adeptos do emblema francês foram obrigados a fugir para o relvado por estarem a ser atingidos com objetos e material pirotécnico vindos das bancadas onde estavam os cerca de 20 mil adeptos do Besiktas.

A polícia foi obrigada a intervir e a situação acabou por ser normalizada. Mas só depois de reunidas as condições de segurança a partida começou. E com um enorme gesto de fair-play dos protagonistas. As equipas entraram juntas, os dois treinadores cumprimentaram-se e apelaram à calma. Depois seguiu-se um pequeno aquecimento e só às 20.50 se ouviu o apito inicial. Nesta altura, já os outros jogos da Liga Europa estavam no intervalo.

O jogo começou então com 45 minutos de atraso, com o português Anthony Lopes na baliza do Lyon e Quaresma (Besiktas) de fora, por lesão. Apesar de não contar com o português, os turcos começaram melhor e chegaram ao golo aos 15 minutos, por Babel. Os festejos do golo turco motivaram grande festa entre os adeptos e novos petardos e tochas foram lançados, criando mais um momento de tensão no jogo. No entanto, acabou por não ser necessário recorrer a mais paragens e o Lyon viria mesmo a dar a volta ao resultados em apenas dois minutos. Tolisso (83") e Morel (84", num erro enorme do guarda-redes Fabri) anularam a vantagem turca.

Apesar de o jogo ter começado e chegado ao fim sem mais problemas, tanto o Besiktas como o Lyon arriscam penas pesadas e jogos à porta fechada, já que são reincidentes neste tipo de problemas. Este foi o segundo incidente grave, com um dia de intervalo, em jogos das competições europeias, depois de, na terça-feira, a UEFA ter sido obrigada a adiar o Dortmund-Mónaco, da Liga dos Campeões (jogou-se na quarta-feira, 3-2 para os monegascos), devido a um ataque ao autocarro da equipa alemã.