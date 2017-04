Pub

O Shangai SIPG regressou aos triunfos na Liga chinesa de futebol, ao vencer em casa o também candidato Shandong Luneng (2-1)

O Shangai SIPG, comandado pelo treinador português André Villas-Boas, regressou esta sexta-feira aos triunfos na Liga chinesa de futebol, ao vencer em casa o também candidato Shandong Luneng, por 2-1.

Villas-Boas, que no sábado tinha perdido o seu primeiro jogo no campeonato frente ao hexacampeão Guangzhou Evergrande, de Luiz Felipe Scolari, teve que sofrer hoje para chegar ao triunfo na quarta jornada.

O brasileiro Hulk deu vantagem ao Shangai SIPG, aos 10 minutos, mas, logo no início da segunda parte, aos 46, o Shandong Luneng, liderado pelo alemão Felix Magath, ainda igualou, por intermédio do senegalês Cisse.

O treinador português fez entrar Wei Shihao aos 69 minutos, para o lugar de Hulk, e foi o jogador chinês que marcou o golo da vitória, com assistência do internacional brasileiro Oscar, aos 83 minutos.

O triunfo deixa a formação de Xangai provisoriamente no primeiro lugar, com os mesmos nove pontos de Guangzhou R&F, com menos um jogo disputado, e de Shandong Luneng.

A equipa de Scolari é quinta classificada, com seis pontos, mas poderá chegar à liderança partilhada, se vencer no sábado em casa o Guangzhou R&F, num dérbi da cidade.