Ex-selecionador nacional é o campeão em título, pelo Guangzhou Evergrande, enquanto o português orienta o plantel mais valioso, numa competição cheia de nomes conhecidos

Desde que chegou à China, em junho de 2015, Luiz Felipe Scolari enriqueceu o palmarés com seis troféus. Ganhou os dois títulos nacionais que disputou, sagrou-se campeão continental em 2015, arrebatou a Taça no ano seguinte (fazendo a dobradinha) e, já nesta temporada, arrancou a época erguendo a Supertaça pela segunda vez.

Se o Guangzhou Evergrande já dominava o futebol chinês, com quatro títulos conquistados antes da chegada do ex-selecionador nacional - três deles sob comando do italiano Marcello Lippi -, continuou na senda dos triunfos e já leva seis consecutivos. E isto tendo apenas participado em oito das 13 edições da Chinese Super League (CSL), o campeonato que sucedeu, em 2004, à Jia A-League, competição que prometia revitalizar o futebol no país mas que terminou devido à série de escândalos que a afetou.

"O que me faz correr é a minha paixão pelo futebol e continuar a gostar do que faço. E até me sentir útil e obter aquilo que os clubes querem, resultados e legado, vou continuar. O grupo que eu tenho na China, tanto os jogadores chineses como os estrangeiros, é maravilhoso. E a questão da língua é ultrapassada facilmente com a tradução, os resultados mostram que o trabalho funciona e isso ajuda melhor do que qualquer tradutor", disse, numa entrevista ao DN durante o estágio realizado em Portugal, o técnico brasileiro, que confessou ter também "um bom salário".

Mas o desafio a Felipão chegou e também fala português. André Villas-Boas substituiu em Xangai outro nome bem conhecido do futebol nacional, o sueco Sven-Göran Eriksson, e promete não dar tréguas com o seu Shanghai SIPG: para já, está 100% vitorioso nos três jogos que disputou na Liga dos Campeões Asiáticos. Além disso, tem ao dispor o plantel mais valioso da competição (o próprio técnico recebe um salário anual a rondar os 13 milhões de euros), que inclui nomes como os dos brasileiros Hulk, Óscar e Elkeson (já duas vezes artilheiro da CSL, quando estava no Guagzhou Evergrande) e do compatriota Ricardo Carvalho.

Respeito por Pacheco

Sem as mesmas ambições de Scolari e Villas-Boas, Jaime Pacheco completa a lista da língua portuguesa nos bancos da CSL. Contratado em agosto do ano passado pelo Tianjin Teda, o treinador que levou o Boavista ao seu único título de campeão conseguiu o objetivo de manter o conjunto no primeiro escalão, pelo que continuou no cargo. E para o ajudar na missão nesta temporada viu chegar dois nigerianos conceituados (Obi Mikel, ex--Chelsea, e Ideye, ex-Olympiacos) e o sérvio Nemanja Gudelj (ex-Ajax).

"[Na China] respeitam-me muito. Sem comparação com o tratamento em Portugal. E os jogadores são mais ordeiros, mais humildes, aceitam as coisas de uma forma mais natural. São mais educados", afirmou o técnico de Lordelo numa entrevista à revista Sábado.

De resto, as ligações da CSL a Portugal também se estendem aos relvados, onde são muitas as caras conhecidas, além das referidas. Como Jackson Martínez, pupilo de Scolari, e Guarín (ambos ex-FC Porto). Ou Ramires, Witsel e Alan Kardec (todos ex-Benfica). Aly Ghazal (ex-Nacional) e Fernandinho (ex-Estoril). E até vários chineses: Zhang Chengdong passou por Mafra (onde marcou três golos ao Sporting num jogo da Taça de Portugal), União de Leiria e Beira Mar e agora bateu o recorde de transferências internas, ao custar mais de 20 milhões de euros ao Hebei China Fortune (o passe pertencia ao Beijing Guoan). Yu Dabao, que fez parte dos quadros do Benfica, está no Beijing Guoan.

Gastos problemáticos

O enorme investimento feito pelos clubes chineses - os 16 participantes gastaram mais de 385 milhões de euros neste mercado, superando os 20 da Premier League, que se ficou pelos 251... - acabou por desencadear uma reação do governo e a federação teve de alterar as regras do jogo a pouco mais de um mês do início da prova: os clubes só vão poder utilizar três estrangeiros em cada jogo (o que deixa dois de fora) e têm de fazer alinhar, obrigatoriamente, dois chineses sub-23.

A mudança não agradou (estragando inclusivamente alguns negócios...) e Villas-Boas insurgiu-se contra a alteração: "Obviamente, temos de aceitar esta realidade, mas penso que não foi apropriado ser a tão pouco tempo do começo da época. Além disso, não será benéfico para os jovens jogarem debaixo de uma pressão tão grande."

Seja como for, hoje arranca a 14.ª edição. A partir das 11.35, hora de Portugal, Guizhou Hengfeng Zhicheng e Liaoning Whowin disputam um raro duelo entre equipas orientadas por técnicos chineses.