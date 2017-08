Pub

O Villarreal anunciou esta quarta-feira ter chegado a um "princípio de acordo" com os turcos para a transferência do futebolista espanhol, que deverá abandonar o clube ao fim de duas temporadas

O acordo para a transferência está pendente por "pequenos detalhes no contrato" e pelos exames médicos do avançado de 32 anos, que vai assinar um vínculo válido para duas temporadas com mais uma de opção.

A imprensa avança um valor próximo dos cinco milhões de euros pelo negócio, que leva o antigo avançado de Real Madrid, onde se formou, Valência e Tottenham, entre outros, para a primeira experiencia na Turquia.

Depois de uma primeira temporada no Villarreal onde marcou oito golos em 44 jogos, alinhou em apenas 11 jogos (quatro golos) na última época, tendo sido afetado por uma lesão grave que o afastou dos relvados por sete meses.