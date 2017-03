Pub

Os dois ex-futebolista argentinos participaram num jogo de futebol 5, na Coreia do Sul como enviados da FIFA, onde na quarta-feira participam no sorteio do Mundial Sub-20.

Diego Maradona e Pablo Aimar participaram num jogo de futebol de 5, na Coreia do Sul, onde estão ao serviço da FIFA, para o sorteio do Mundial Sub-20 (quarta-feira), que ditará os adversários de Portugal na prova e deram espetáculo.

Os dois ex-jogadores argentinos participaram num jogo de demonstração, em Suwon, em que ambos eram os capitãs das equipas. Aimar (ex-Benfica) ganhou por 4-3, mas Maradona resolveu repetir a sua famosa "mão de deus", o lance do mítico golo do Mundial de 1986, frente a Inglaterra.

Mas, desta vez, o resultado foi bastante diferente, a bola saiu ao lado e o árbitro viu o lance e mostrou cartão amarelo ao argentino.