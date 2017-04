VÍDEOS. 4 casos e 2 golos no Benfica - FC Porto

Pub

Benfica e FC Porto empataram hoje 1-1 no clássico da Luz e, a sete jornadas do final da I Liga de futebol, os tricampeões nacionais seguraram a vantagem de um ponto na liderança para os 'dragões'.

Ambas as equipas saíram da Luz como tinham entrado, separadas por um ponto, o líder Benfica com 65 e o perseguidor FC Porto com 64, e sem alteração no que toca à diferença de golos.

Jonas, na conversão de uma grande penalidade, levou a Luz ao rubro com a obtenção do golo que dava vantagem ao Benfica, mas o ex-benfiquista Maxi Pereira, aos 49, empatou para o FC Porto.

Benfica e FC Porto somaram o seu segundo empate consecutivo e abrem a hipótese ao Sporting, terceiro classificado, com 54 pontos, que domingo se desloca a Arouca, de diminuir a diferença.

Os vídeos do jogo Facebook

Twitter

Árbitro assinala penálti a favor do Benfica. Lance entre Felipe e Jonas. Jogadores portistas contestam a decisão.

Avançado brasileiro concretizou o castigo máximo, atirando para o centro da baliza.

Lance entre Tiquinho Soares e Nelson Semedo na área benfiquista. Carlos Xistra mandou seguir jogo.

Jogada de insistência do ataque portista, com André André a rematar uma primeira vez para defesa de Éderson e na recarga Maxi Pereira fez o empate.

Lance na área portista entre Mitroglou e Felipe. Carlos Xistra entendeu que o contacto foi normal e mandou seguir jogo.

Lance entre Jonas e Marcano dentro da área portista. Carlos Xistra mandou seguir jogo.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.