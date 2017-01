Pub

Minuto 34 e 40: Golos de Gonçalo Guedes. O caso do jogo aconteceu ao minuto 61

Raphinha foge em velocidade pela esquerda e já na área cai, numa disputa com Semedo. O árbitro mandou jogar. Os jogadores pedem grande penalidade.

Boa combinação do ataque encarnado com Semedo a cruzar atrasado da direita para Guedes que no coração da área bateu de primeira para o fundo das redes.

Benfica: Golo de Gonçalo Guedes!