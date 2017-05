Pub

Chris Iannetta levou com uma bola na zona da boca tendo caído logo no chão, mas acabou por sair do relvado pelo próprio pé

Os adeptos presentes no Chase Field ficaram em silêncio durante o jogo dos Diamondbacks contra os Pirates quando o batedor do Arizona, Chris Iannetta, levou com uma bola rápida a cerca de 150 km por hora em linha reta na cara.

Iannetta imediatamente caiu no relvado após o incidente e os jogadores de ambas as equipas temeram o pior. Milagrosamente, o jogador nunca perdeu a consciência e saiu do relvado pelo próprio pé enquanto era aplaudido pelos adeptos presentes.

O jogador de basebol continuou a deitar bastante sangue da boca após o lance, tendo sido levado para o hospital para observação, estando aparentemente bem.

