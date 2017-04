Pub

Partida é muito importante para o desfecho do campeonato

Benfica e FC Porto empataram, este sábado, 1-1, no Estádio da Luz. Num encontro bastante esperado, visto que as equipas estavam apenas separadas por um ponto, com os encarnados na liderança, mantém-se tudo na mesma.

Os encarnados marcaram no início do encontro, com os dragões a empatarem no início da segunda.

Nesta página, veja as melhores jogadas do encontro.

Excelente jogada de Nélson Semedo pela direita, culminada com um remate de pé esquerdo que saiu por cima da barra. O lateral direito do Benfica tinha Jonas melhor colocado à entrada da área.

Remate de ressaca de Óliver Torres de fora da área, que saiu ao lado do poste direito.

Brahimi a encontrar espaço entre linhas a progredir com bola e a rematar rasteiro, de fora da área, com a bola a sair ao lado do poste direito.

Bom lance de Rafa, que deixou em Mitroglou. O grego rodou e ainda fora da área rematou de pé esquerdo para defesa segura de Casillas.

Livre direto de Brahimi, cheio de intencionalidade, com Éderson da defender muito bem para canto.

Que perdida! Luisão muito perto do segundo, mas a bola saiu a rasar o poste direito. Tudo começou num livre apontado por Pizzi.

Tiquinho Soares em excelente posição, passou por Nélson Semedo, mas Éderson foi rapidíssimo e autoritário a sair de entre os postes e matou a jogada!

Remate de Jonas em arco de fora da área e Casillas ainda conseguiu tocar ao de leve, defendendo para canto.

Grande jogada do Benfica, com Salvio a assistir Jonas que, com a baliza aberta, permite uma grande defesa a Casillas.

Mais uma vez Jonas, a cabecear com a bola a rasar o poste esquerdo.

Brahimi, pois claro, a desequilibrar no 1 x 1 e a rematar para defesa segura de Éderson. O guarda-redes benfiquista ainda largou a bola mas depois voltou a recolhê-la.

Benfica muito perto do segundo! Primeiro Mitroglou, com Casillas a defender por instinto e depois Jonas, na recarga, e mais uma vez Casillas em grande plano.

Cabeceamento de Luisão na sequência do canto, que saiu à figura de Casillas.

