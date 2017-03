Pub

Um golo anulado a Griezmann e outro validado a Deulofeu

O sistema de vídeo-árbitro foi hoje utilizado no particular de futebol França-Espanha, servindo para anular um golo ao gaulês Griezmann por fora de jogo e para validar outro ao ibérico Deulofeu, contrariando decisão do árbitro auxiliar.

Aos 48 minutos, o público que lotou o estádio Saint-Denis, em Paris, celebrou o golo de Antoine Griezmann, mas, quando o lance foi revisto, e após alguns segundos de suspense, o árbitro alemão Felix Zwayer recebeu instruções pelo auricular para anular o tento por fora de jogo.

O público tardou a reagir e a entender o sucedido, no que daria vantagem à França, que perdeu o encontro por 2-0, com golos de David Silva (68, de penálti) e Deulofeu (77).

Ainda pior para os gauleses foi o segundo golo espanhol, obra de Deulofeu, inicialmente anulado pelo fiscal de linha por fora de jogo do jogador do AC Milan: novamente, as imagens foram repetidas e, enquanto os futebolistas estavam expectantes, chegou a notícia de que seria validado.

A federação francesa de futebol anunciou na segunda-feira que o sistema seria utilizado hoje, depois de a FIFA ter acedido ao desejo, tal como a federação espanhola e o árbitro germânico.

Dois árbitros estiveram em assistência técnica no vídeo durante o jogo, numa furgoneta em garagem exterior ao estádio, desde a qual visionaram as imagens em tempo real.

Esta é a segunda vez que este tipo de mecanismo foi utilizado pela seleção francesa, que já o tinha feito no particular com a Itália.