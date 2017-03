Pub

David Elleray, diretor técnico do International Board, anuncia que as novas tecnologias serão submetidas a votação na FIFA dentro de um ano

A adoção do vídeo-árbitro no futebol está para muito breve. O inglês David Elleray, diretor técnico do International Board, explicou esta quinta-feira no Football Talks, que os mecanismos para auxiliar os árbitros está em fase de estudo adiantado e será submetida a aprovação no Congresso da FIFA em março de 2018.

"Se for aprovada, estará em condições de ser utilizada no Campeonato do Mundo da Rússia em 2018", referiu o antigo árbitro, que explicou a forma como será utilizado o vídeo-árbitro, que terá uma máxima importante: "A filosofia que está subjacente é a mínima interferência para o máximo benefício."

O objetivo é "eliminar os erros dos árbitros e ajudar o o futebol", sendo que apenas será utilizada em situações de golo, penálties e cartões vermelhos diretos.