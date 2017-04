Pub

A nadadora do Estrelas São João de Brito bateu o recorde nacional absoluto nos 200 metros bruços que já tinha quase 12 anos

Victoria Kaminskaya, do Estrelas São João de Brito, bateu este domingo o recorde nacional absoluto nos 200 metros bruços, que já tinha quase 12 anos, durante a quarta jornada dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem em Coimbra.

A nadadora conseguiu um tempo final de 2.28,92 minutos, numa prova muito disputada com a júnior Raquel Gomes Pereira, do Algés, que terminou em segundo, com 2.29,23 minutos - registo também abaixo do antigo recorde nacional absoluto e que é a melhor marca de sempre de uma júnior.

O anterior recorde nacional absoluto, de 2.29,51 minutos, tinha sido estabelecido em julho de 2005, por Diana Gomes.

"Estava na minha mente [bater o recorde nacional] ", admitiu Victoria Kaminskaya, em declarações aos jornalistas, sublinhando que veio a Coimbra focada nos 200 bruços e nos 200 metros mariposa.

A nadadora do São João de Brito parabenizou também Raquel Pereira, que "está numa fase de crescimento e de evolução", considerando que é importante haver "ritmo de competição" nas provas nacionais.

"Não havia já há muitos anos atletas a nadar muito bem os 200 metros bruços", referiu, frisando que, apesar de a disputa entre as duas nadadoras ter ajudado, já tinha o "objetivo traçado".

Em terceiro lugar, na competição de 200 metros bruços, ficou Catarina Sequeira a cerca de dez segundos das duas primeiras classificadas.