O extremo brasileiro é o mais recente reforço da equipa de Pedro Emanuel, tendo deixado as águias para assinar a título definitivo com o atual oitavo classificado da I Liga

De acordo com a nota publicada no site oficial do clube da Linha, o jogador, de 21 anos, comprometeu-se com um contrato válido para as próximas três épocas e prometeu mostrar a sua "melhor versão dentro e fora de campo" aos adeptos estorilistas.

"Quis vir para o Estoril e quero fazer história no clube, quer a nível coletivo quer a nível individual, porque não nego a ambição de me destacar", afirmou o extremo, acrescentando: "Depois dos três 'grandes, vem o Estoril, a par do Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, e por isso quero representar o clube da melhor forma possível".

Victor Andrade esteve cedido pelo Benfica na temporada anterior aos alemães do Munique 1860, pelos quais assinou um golo em nove jogos, depois de ter representado o Vitória de Guimarães, em 2015/16, também emprestado pelos encarnados.

O jogador chegou ao clube da Luz em 2014, mas nunca se conseguiu verdadeiramente impor, tendo marcado presença em apenas cinco desafios da equipa principal.