Chaves venceu por 3-1, mas vimaranenses tinham ganho na primeira-mão por 2-0

O Vitória de Guimarães apurou-se esta terça-feira para a final da Taça de Portugal ao eliminar o Chaves, apesar da derrota por 3-1. Os vimaranenses traziam uma vantagem de 2-0 do jogo em casa e acabaram por se apurar com o golo apontado fora de portas.

O Chaves entrou com tudo no encontro e marcou logo no primeiro minuto da partida, com um remate de Perdigão, que não deu hipóteses a Douglas. Ainda na primeira parte Bressan acabaria por fazer o 2-0 na marcação de um livre direto.

No segundo tempo a equipa da casa acabaria por conseguir fazer o 3-0, por Nuno André Coelho, aos 63', mas dois minutos volvidos Marega acabaria por fazer o golo que daria o apuramento para o Vitória de Guimarães. O Chaves ainda teve uma derradeira oportunidade para fazer o 4-1 já nos descontos, mas Braga acabaria por falhar uma grande penalidade aos 91'.

Os vimaranenses ficam agora à espera do jogo desta quarta-feira entre Benfica e Estoril, na Luz, para conhecerem o adversário do Jamor.