Pub

Minhotos bateram o Arouca por 1-0 e ficaram a cinco pontos do Sporting

O Vitória de Guimarães alcançou este domingo o sétimo triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, um recorde na história do clube, ao bater o Arouca por 1-0, com um golo de Marega, em jogo da 32.ª jornada.

Com o quarto lugar e a presença na fase de grupos da Liga Europa garantidos à partida para este desafio, os vimaranenses desfizeram o 'nulo' com o 13º golo do maliano na prova, aos 76 minutos, numa fase em que aumentaram o ritmo, após um jogo quase sempre pouco intenso, com escassas ocasiões, e bateram os máximos de seis vitórias consecutivas que datavam das épocas 1989/90 e 1995/96.

A equipa de Pedro Martins chegou aos 62 pontos e igualou a época com mais pontos do clube até hoje - também a de 1995/96, que valeu então o quinto lugar -, tendo ainda uma hipótese remota de ascender à terceira posição, ocupada pelo Sporting, com 67, caso vença os jogos que restam, com Benfica e Feirense, e os 'leões' percam os desafios com Feirense e Desportivo de Chaves.

Já o Arouca averbou o terceiro jogo consecutivo sem triunfos e manteve, provisoriamente, o 14º lugar, com 32 pontos, com seis de vantagem para a primeira equipa na zona de despromoção, o Tondela (17.º), que é precisamente o próximo adversário, e continua a precisar de um empate para garantir matematicamente a permanência.

A equipa minhota subiu ao relvado do Estádio D. Afonso Henriques, com 26.892 espetadores nas bancadas, sem alterações no 'onze' que derrotou o Vitória de Setúbal, por 2-0, na ronda anterior, enquanto o Arouca surgiu com quatro novidades - o guarda-redes Rui Sacramento, os defesas Hugo Basto e Vítor Costa e o médio Adilson -, e os primeiros 20 minutos do desafio foram equilibrados.

Os vimaranenses levaram perigo à baliza arouquense logo aos três minutos, com Texeira a falhar a emenda final, após incursão de Hernâni pela direita, mas a equipa treinada por Jorge Leitão respondeu, de pronto, num cabeceamento de Tomané por cima, aos cinco, conseguindo, na primeira meia hora, subir com frequência à área contrária.

O encontro prosseguiu até ao intervalo a um ritmo baixo, apesar do ascendente evidenciado pelo Vitória no último quarto de hora, e a única ocasião clara de golo pertenceu a Marega, aos 26 minutos, num lance em que recebeu um passe longo de Josué no interior da área e rematou para defesa difícil de Rui Sacramento para canto.

A toada lenta manteve-se no princípio da segunda parte, mas, aos poucos, o duelo tornou-se cada vez mais partido, com ambos os conjuntos a disporem de mais espaço para atacar, e os vimaranenses ameaçaram o tento inaugural num desvio por cima de Rafael Miranda, após cruzamento de Bruno Gaspar, aos 55 minutos.

A turma da serra da Freita respondeu aos 64 minutos, num livre da esquerda batido por Artur, que vislumbrou Adilson completamente solto no 'coração' da área, mas o médio cabeceou ao lado.

Os vitorianos forçaram o Arouca a recuar no terreno à entrada para os últimos 20 minutos, graças à ação de Zungu a iniciar a construção ofensiva, e fizeram o tento solitário num lance de insistência concluído por Marega em zona frontal à baliza, já depois de Rui Sacramento ter defendido um remate em arco de Hernâni.

A equipa de Jorge Leitão mostrou dinâmica na reação ao golo e acercou-se da baliza de Douglas nos minutos finais, mas apenas esteve perto de igualar já nos descontos, quando Jubal, em boa posição, rematou cruzado, ao lado.