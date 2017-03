Kerber cai em Miami: Venus Williams derrota a n.º1 mundial

Pub

Tenista norte-americana venceu a alemã Angelique Kerber, líder do ranking mundial, nos quartos-de-final do torneio Masters 1000 de Miami. Rafael Nadal também se apurou para as meias-finais.

A norte-americana Venus Williams, 12.ª do 'ranking' mundial de ténis, eliminou na quarta-feira a alemã Angelique Kerber, líder da hierarquia, nos quartos-de-final do Masters 1000 de Miami, por 7-5 e 6-3.

A mais velha das irmãs Williams, que já venceu em Miami em 1998, 1999 e 2001, vai disputar uma vaga na final do torneio frente à britânica Johanna Konta, 11.ª do circuito, que derrotou a romena Simona Halep, quinta, por 6-3, 6-7 (9-7) e 2-6.

A outra meia-final vai ser disputada entre a checa Karolina Pliskova, terceira da hierarquia, e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, 14.ª.

No torneio masculino, o espanhol Rafael Nadal, sétimo do mundo, avançou para as 'meias', ao derrotar o norte-americano Jack Sock, 17.º, por 6-2 e 6-3, mantendo-se a possibilidade de uma reedição da final do último Open da Austrália, frente ao suíço Roger Federer.

Para chegar à final, Nadal tem ainda de superar o italiano Fabio Fognini, 40.º do 'ranking', que eliminou o japonês Kei Nishikori, por 6-4 e 6-2, e já tinha afastado João Sousa, na segunda ronda.

Já Federer, sexto do mundo, vai defrontar esta quinta-feira o checo Tomas Berdych, 14.º. O último embate dos quartos de final vai opor o alemão Alexander Zverev, 20.º, ao australiano Nick Kyrgios, 16.º.