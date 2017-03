Pub

Atleta de 24 anos, especialista nos 400 metros barreiras, é trunfo para o Europeu de clubes

O Benfica anunciou hoje a contratação do atleta venezuelano Lucirio Acosta, especialista em 400 metros barreiras e que se mostrou "orgulhoso" por ter chegado a "um clube reconhecido a nível mundial e o melhor da Europa".

O corredor de 24 anos vai competir no Europeu de Clubes, que se realiza a 27 e 28 de maio, mas é também "uma aposta para os campeonatos nacionais", revelou o vice-presidente do Benfica Fernando Tavares, em declarações ao sítio oficial do clube na Internet.

"Esta é mais uma aposta. Um atleta que vem acrescentar e não para substituir ninguém. Há aqui alguma versatilidade e, portanto, este atleta pode fazer outras especialidades na corrida", acrescentou.

Por sua vez, Acosta disse, em declarações à BTV, estar "focado em dar já o melhor no Europeu", onde quer "lutar pela medalha de ouro".