Leões sofreram mas aproveitaram o deslize do Benfica em Vila do Conde e venceram por 2-1

2' - Battaglia e Kléber disputam uma bola aérea, com o brasileiro do Estoril a ficar muito queixoso após ser atingido pelo braço do argentino.

3' -André Claro tenta servir Kléber ao primeiro poste mas este, apertado por Coates, cai no relvado. Luís Godinho manda seguir o jogo..

35' - Rodrigo Battaglia recebe cartão amarelo após uma entrada dura sobre Fernando Fonseca.

59' - André Claro cai na área após contacto com Coentrão e Luís Godinho considera simulação do avançado canarinho.

90+1' - Oumar Diakhité recebe cartão amarelo após uma entrada dura sobre Bruno Fernandes.

90+2' - Golo anulado ao Sporting. Bas Dost coloca a bola dentro da baliza, após cruzamento de Piccini, mas Luís Godinho anula o lance por fora de jogo do lateral italiano.

