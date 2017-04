Pub

Jogo entre o Bastia e o Lyon foi cancelado

Antes mesmo de a partida entre o Bastia e o Lyon se iniciar, este domingo, houve uma invasão de campo que atrasou o começo do jogo. Depois, ao intervalo, novos incidentes obrigaram ao cancelamento do encontro.

Estes aconteceram já depois do apito do árbitro e na sequência de o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, que defende a baliza do Lyon, ter estado diretamente envolvido nos desacatos, entrando em confronto com um adepto do Bastia que estava no relvado.

O momento foi captado em vídeo, que aqui reproduzimos: