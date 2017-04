Pub

Os melhores lances do Braga-Sporting

O Sporting venceu o Braga com um hat trick de Bas Dost, que cimentou assim a sua liderança na tabela de melhores marcadores. Com a vitória por 3-2 a equipa de Alvalade mantém-se a oito pontos do líder Benfica e a cinco do segundo lugar.

Recorde os lances mais importantes do jogo.

O Braga adiantou-se no marcador graças a uma arrancada de Battaglia pela direita, a bola encontrou Rui Fonte na área leonina, este rematou com estrondo à barra e a bola sobrou para a entrada da área, onde surgiu Ricardo Horta a atirar para o fundo das redes.

O lance da grande penalidade contra o Braga...

... E o falhanço de Adrien frente a Marafona.

O golo anulado a Stojiljkovic, do Braga, por fora de jogo.

O lance do penálti que deu o empate ao Sporting e a marcação de Bas Dost.

Boa oportunidade do Sporting: remate de Podence aos 62 m.

O 30º golo de Bas Dost no campeonato.

O empate do Braga.

Hat-trick de Bas Dost põe Sporting de novo na frente.