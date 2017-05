Pub

Os lances mais importantes do dérbi lisboeta em vídeo. Belenenses entrou a perder, mas conseguiu a reviravolta em Alvalade

Bruno César marcou o golo que abriu o marcador em Alvalade, contra o Belenenses.

Mas um penálti contra os leões, marcado por mão na bola de Matheus Pereira, deu o empate ao Belenenses.

Belenenses adianta-se no marcador a seis minutos do fim do jogo

A equipa de Belém consuma a reviravolta com o 3-1