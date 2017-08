Pub

Os melhores lances do jogo disputado na Luz

Golo de Jonas aos 30'. 2-0

Golo de H. Seferovic aos 15'

Destaques

7 - Vuckevic!! Excelente jogada pela esquerda dos minhotos com o cruzamento a encontrar o médio que falha o remate.

11' - Seferovic! Primeiro remate do SL Benfica no jogo, com o avançado suiço a cabecear mas Matheus defende bem.

19' - Rui Fonte perto do empate! Cruzamento de Jefferson na esquerda, com o avançado a disputar o lance com Eliseu que consegue cortar para canto

25' - Seferovic de novo! Excelente desmarcação e na passada um remate fortíssimo que quase dá golo. Valeu a atenção de Matheus.

26' - Jonas, de cabeça e após ganhar espaço a Esgaio, faz a bola passar bem perto do poste direito da baliza minhota.