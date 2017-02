Pub

Soares fez o seu 14.º golo na I Liga e marcou pela sexta jornada consecutiva

O avançado brasileiro finalizou uma brilhante jogada do FC Porto: Óliver Torres rasgou a defesa do Boavista, com um passe para Corona, e o extremo cruzou para o segundo poste, onde Soares apareceu para encostar.

Logo no segundo minuto do jogo, Óliver Torres, na grande área, tinha ameaçado a baliza de Vagner.