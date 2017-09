Pub

Alex Gregory, duplo medalhado de ouro nos Jogos Olímpicos e cinco vezes campeão do mundo de remo, publicou imagem no Instagram depois de expedição no Ártico

O remador inglês Alex Gregory, campeão olímpico por duas vezes e mundial por cinco, publicou uma imagem das suas mãos, no Instagram, do estado das suas mãos após uma expedição pelo Oceano Ártico.

"Uma foto das minhas mãos depois de estar muito tempo dentro de luvas molhadas. As bolhas têm sido fáceis de levar, mas a humidade entrou da pele", escreveu o britânico, que é membro da Ordem do Império Britânico.