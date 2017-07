Pub

Treinador português, que orienta o emblema egípcio, deu uma conferência de imprensa em que disse que "homem que é homem fala as coisas olhos nos olhos", referindo-se ao presidente do clube

O treinador português Augusto Inácio, que orienta os egípcios do Zamalek, deu uma conferência de imprensa a arrasar o presidente do clube, Mortada Mansour. "Homem que é homem fala as coisas olhos nos olhos", afirmou o técnico luso, 62 anos.

Uma cena a fazer lembrar as anteriormente protagonizadas por Toni e Vítor Pereira, quando comandaram equipas do Médio-Oriente.