Pub

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou este domingo a comunicação entre Luís Godinho e Tiago Martins, árbitro e videoárbitro do jogo da 4.ª jornada da I Liga

A FPF explica que a divulgação da informação tem "o objetivo de ajudar os adeptos a perceberem melhor o projeto do videoárbitro." "Um dos aspetos fundamentais do projeto videoárbitro é a comunicação de VAR e AVAR (assistente de videoárbitro) com o árbitro e restante equipa que estão no relvado. A comunicação deve ser direta, concisa e rigorosa", pode-se ler.

Em causa, estão dois lances do jogo entre Sporting e Estoril, que os leões venceram por 2-1, em Alvalade, a 28 de agosto. No dito encontro, foram anulados golos ao sportinguista Bas Dost e ao estorilista Pedro Monteiro.