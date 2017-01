Pub

Técnico do Paços de Ferreira vai reencontrar o "menino" em quem apostou nos juniores

O treinador Vasco Seabra prometeu hoje um Paços de Ferreira focado e à procura de tentar ganhar ao "fortíssimo FC Porto", num "jogo disputado" da 16.ª jornada da I Liga de futebol, no sábado.

Numa conferência de antevisão marcada pela contestação crescente às arbitragens, Vasco Seabra começou por falar de "um jogo disputado", que lhe dá a certeza de "mais um passo rumo ao crescimento" da sua equipa, que vai "lutar para ganhar".

"Vamos ter um Paços à procura de ganhar o jogo, com as nossas armas e as nossas ideias. Vamos querer ter bola e tentar marcar na baliza adversária, e, roubá-la o mais rápido possível, para a voltarmos a ter", disse Vasco Seabra.

O técnico pacense reforçou a importância do "compromisso coletivo" e manifestou confiança nas opções disponíveis do plantel (entre lesões, castigos e impedimentos regulamentares por cedências do FC Porto, são oito ausências), face a um adversário de valor, independentemente de uma ou outra ausência.

"É um FC Porto fortíssimo. Com um plantel tão recheado e forte, sabemos que, quaisquer que sejam as opções, será uma equipa agressiva, forte e que tudo vai fazer para ganhar. Todos eles [jogadores] têm extremo valor e lutam para serem campeões, mas nós vamos tentar ser ainda mais fortes", afirmou.

No jogo na Capital do Móvel, Vasco Seabra vai reencontrar Diogo Jota, seu futebolista nos juniores do Paços de Ferreira, num momento que considerou "especial".

"Até ao momento de entrar em campo, será especial. É um menino fantástico, por quem torço todos os dias, mas no final do jogo quero que saia triste", concluiu.

O jogo que vai opor o Paços de Ferreira, 13.º classificado, com 16 pontos, ao FC Porto, segundo, com 34, realiza-se no Estádio Capital do Móvel, pelas 20:30 de sábado, num jogo que terá arbitragem de Artur Soares, da Associação do Porto.