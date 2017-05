Pub

Vasco Ribeiro, considerado um dos melhores surfistas da sua geração a par de Frederico Morais, pôs fim a um interregno de três anos sem vencer uma etapa da Liga Meo ao conquistar o trono do Renault Porto Pro. E agora quer mais, mas com um olho no Mundial.

Antes de mais, como benfiquista, como foi vencer uma etapa na celebração do tetra?

Venci no dia a seguir, pelo que dá aquela motivação extra [risos].

Mas é adepto daqueles ferrenhosou nem por isso?

Gosto muito de acompanhar, mesmo quando estou no estrangeiro, mas não sou ferrenho. Gosto muito de seguir o Benfica mas sou mais surf do que futebol.

Voltando ao surf, já não vencia uma etapa da Liga desde 2014. Para quem segue o surf nacional, parece incrível. Como explica este interregno?

Só mostra que o surf nacional está cada vez melhor, com cada vez mais nível, e que não é fácil vencer uma etapa da Liga Meo. A prová-lo, estive três anos sem conseguir quebrar o enguiço, mas aconteceu e agora espero que venham mais vitórias.

O Gony Zubizarreta tem muito que ver com esse afastamento do pódio. Afinal, das últimas três finais em que se cruzaram, ele ganhou. Soube particularmente bem vencer-lhe?

Sabe sempre bem, o Gony é um surfista excelente, já tínhamos algumas finais juntos antes desta e ele tinha ganho algumas vezes. Desta vez, ganhei eu. Fundamentalmente, estou mais contente de ter ganho a etapa e feito bom surf.

O surf, como todos os desportos individuais, é muito feito de rivalidades. O Gony é o seu rival de eleição?

Acho que é um dos rivais, um dos candidatos mais fortes em qualquer etapa. Não diria que há uma rivalidade definida. Se calhar o Gony é mais direto, mas não gosto de olhar para ninguém em específico, quero ganhar a todos da mesma maneira em todas as competições em que entro.

E, por falar em confrontos curiosos, a bateria mais difícil do campeonato foi mesmo com Tiago Pires, com quem disputa agora a liderança do circuito. O que é curioso, pois já o tinha defrontado em Ribeira d"Ilhas, também na meia-final, e ele venceu. E mais ainda, porque ele faz parte da sua equipa como uma espécie de mentor. Vai ser uma situação estranha no decorrer da temporada?

Eu e o Tiago trabalhamos juntos com o Zé Seabra e o resto da equipa e, muitas vezes, os treinos de praia são simulações de heats, pelo que isto é como treinar em competição. Depois do heat acabamos sempre a falar do que fizemos bem e mal, e é isso que me ajuda muito a evoluir. É um treino em condições reais e especialmente positivo por isso mesmo.

Não deixa de ser curioso para quem assiste à Liga Meo ver um heat entre dois dos melhores surfistas nacionais de sempre, sendo um consagrado e outro uma promessa mundial. Dá um gozo especial competir com o Tiago Pires?

É ótimo para o surf ainda podermos ter o Tiago a competir, e toda a gente percebe que ele continua a surfar muito bem e está aí para as curvas. Depois, é sempre bom poder ganhar ao Tiago Pires, não há muita gente que se possa gabar disso.

Voltando um pouco atrás, o Vasco Ribeiro de 2017 é muito diferente do de 2014? Mudou de patrocinador principal e agora é pai. Essa "travessia do deserto" na Liga refletiu um período conturbado de crescimento?

São três anos, aconteceu muita coisa e foram anos de grande aprendizagem como pessoa, competidor e pai. Olhando para trás, para 2014, posso afirmar com certeza que o Vasco de 2017 é muito mais forte e maduro. Como surfista e como ser humano.

A temporada internacional está a dar os primeiros passos. Este pode ser o ano da entrada no World Tour?

Estamos a começar com uma equipa nova, e estou a trabalhar como nunca trabalhei, de forma muito mais estruturada. O objetivo é a entrada para o World Tour e só posso dizer que estou a fazer o meu percurso para que quando acontecer esteja ao meu melhor nível de sempre.

Ou seja, mais do que entrar no World Tour, interessa-lhe qualificar-se para permanecer.

Mais do que entrar, quero entrar bem, confiante e com tudo bem alinhado, física e psicologicamente, para entrar... e ficar.