Vasco Ribeiro, 22 anos, e Teresa Bonvalot, foram os vencedores do Renault Porto Pro, segunda etapa da Liga MEO Surf, que terminou este domingo na Praia Internacional do Porto.

Depois de um campeonato repleto de pontuações altas e heats disputados, menos não era esperado da final da categoria masculina e foi exatamente isso que aconteceu entre Vasco Ribeiro e Gony Zubizarreta. O campeão da Liga em 2016 começou melhor e foram várias as trocas de liderança entre Zubizarreta e Ribeiro, até ser finalmente conhecido o resultado final, dando vitória ao surfista português: 13,8 para Vasco Ribeiro, 13,6 para Gony.

"Uma pessoa quer sempre ganhar todas as etapas mas, realmente, já não ganhava uma etapa da Liga desde 2014. Sabe muito bem e já não me lembrava o que era ganhar um campeonato (risos). Acho que tem muito a ver com o trabalho que tenho vindo a fazer este ano e todo o acompanhamento que tenho tido. Espero que tenha sido a primeira de muitas em 2017", referiu.

"Está mais difícil ganhar na Liga, mas sempre foi muito difícil. No top 16, todos tem hipótese de ganhar e prova disso são os vários vencedores diferentes de etapas que temos tido. É um bocadinho vingança (risos)! Sobretudo, no caso do Gony porque foi a terceira vez que fui contra ele no man-on-man e o Gony tinha ganho as últimas duas vezes, por isso, queria muito ganhar" revelou o surfista, visivelmente feliz, depois da final2, acrescentou.

Na categoria feminina, Teresa Bonvalot, ex-bicampeã nacional, dominou completamente a final do Renault Porto Pro, à qual chegou depois de derrotar a vice-campeã nacional Camilla Kemp nas meias-finais. A surfista de Cascais encontrou na final a sua conterrânea Mariana Garcia, 17 anos, que chegou pela primeira vez a uma final woman-on-woman na Liga, ao derrotar a atual campeã nacional Mariana Garcia, no que foi uma das grandes surpresas da etapa.

No derradeiro heat da categoria, Bonvalot começou muito forte e, logo na sua segunda onda, fez a melhor onda de todo o campeonato, 9,60 pontos em 10 possíveis, onda à qual Mariana não conseguiu responder, apesar do bom surf que mostrou ser capaz de fazer ao longo dos três dias. Os resultados finais do heat foram 17,25 contra 10,1.

"Tentei dar sempre o meu melhor. O meu objetivo era chegar à final e ganhar. Obviamente, as coisas nem sempre correm como nós queremos mas, desta vez, fui eu quem saiu vitoriosa. Foi um campeonato no qual me diverti imenso e as ondas na final estavam mesmo muito divertidas. Estava feliz a surfar e a fazer o que mais gosto", afirmou Teresa Bonvalot, que já não vencia uma etapa da Liga desde 2015.

Por último, destaque para o Moche Groms Cup, competição da Liga dedicada aos mais novos, que coroou hoje o seu segundo vencedor do ano. Na Praia Internacional, o vencedor foi Afonso Antunes, surfista da Ericeira, que fez 14,25 pontos, ficando assim a alguma distância de João Vidal (2º) e Joaquim Chaves (3º).

Resultados finais da prova

Final masculina: Vasco Ribeiro 13,8 x Gony Zubizarreta 13,6.

Final feminina: Teresa Bonvalot 17,25 x Mariana Garcia 10,1;

Vencedor da Moche Groms Cup: Afonso Antunes;

Somersby Onda do Outro Mundo: Teresa Bonvalot;

Renault Expression Session: João Moreira;

MEO Rip Curl Fantasy: Fernando Pais;

Ranking Nacional Feminino

1º ex-aequo: Carol Henrique;

1º ex-aequo: Teresa Bonvalot;

3º: Yolanda Hopkins;

4º: Camilla Kemp;

5º: Mariana Garcia;

Ranking Nacional Masculino

1º ex-aequo: Vasco Ribeiro;

1º ex-aequo: Tiago Pires;

3º: Gony Zubizarreta;

4º: Marlon Lipke;

5º; José Ferreira;