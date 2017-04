Pub

No Caparica Primavera Surf Fest foi dia de despedida de potenciais favoritos como Tiago Pires ou o local Francisco Alves

Num sexto dia de competição marcado por ondas pequenas e pela despedida de potenciais favoritos como Tiago Pires ou o local Francisco Alves do Caparica Pro, foi a vez de Vasco Ribeiro, que se estreou na ronda 3 da prova, a dizer "presente" e assinar uma das prestações mais categóricas da jornada.

Candidato a uma presença no World Tour da WSL em 2018, Vasco triunfou numa bateria em que foi secundado pelo francês Ian Fontaine e que assinalou a eliminação do local da Caparica Francisco Alves, prejudicado com uma má escolha de ondas num dia em que estas escasseavam.

O surfista de Cascais congratulou-se com a estreia positiva na prova rainha do Caparica Primavera Surf Fest: "Foi muito bom entrar a vencer numa prova disputada em Portugal, em ondas que apesar de estarem pequenas, até estavam divertidas. É uma etapa que não atribui muitos pontos para o "ranking" da qualificação mas é sempre bom competir numa prova bem organizada e em casa."

Assim, para a ronda 4 da competição masculina estão apurados, além de Vasco Ribeiro, mais oito surfistas portugueses: o campeão nacional Pedro Henrique, João Moreira, Miguel Blanco, Guilherme Fonseca, Frederico Magalhães, Felipe Teixeira, Pedro Coelho e Eduardo Fernandes. Isto sem contar com o espanhol residente em Portugal e vencedor da Liga nacional o ano passado, Gony Zubizarreta.

Na competição feminina, Teresa Bonvalot mostrou porque é uma das principais candidatas à vitória na etapa, passando com relativa facilidade aos quartos-de-final. "O objetivo é, obviamente, vencer. É com essa atitude que entro em todas as provas. As condições estavam muito difíceis, mas é igual para todas. Agora espero apenas por boas ondas para fazer o meu surf."

Além da concorrência internacional, a ex-campeã nacional terá pela frente a atual detentora do título Carol Henrique, a algarvia Yolanda Hopkins, e a amiga e rival Camila Kemp.

Pelo caminho ficaram já as jovens locais da Caparica Mafalda Lopes e Inês Bispo, tal como Mariana Assis e Camila Costa.