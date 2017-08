Pub

Superioridade do plantel às ordens do treinador italiano Carlos Ancelotti sobre todos os restantes adversários é evidente

Nas últimas cinco temporadas, a história acabou sempre da mesma forma, com o Bayern Munique a levantar o escudo de campeão. E tudo indica que nesta época, a 55.ª da história da Bundesliga, o final seja igual, tal a superioridade que o clube bávaro tem sobre os restantes 17 adversários. Mesmo que praticamente todos os jogos da competição sejam competitivos, a verdade é que ninguém parece capaz de fazer frente à equipa de Carlo Ancelotti, pelo menos teoricamente.

Numa liga que prima pelo equilíbrio económico (apenas duas transferências acima dos 20 milhões, sendo uma delas de uma opção de compra acionada), não estranha que as maiores apostas do mercado tenham surgido exatamente por parte do pentacampeão germânico, que gastou, por enquanto, cerca de cem milhões, quase o dobro do segundo mais interventivo (o Wolfsburgo, com 51,5 milhões). Se é verdade que o Bayern perdeu nomes como Lahm e Xabi Alonso (que se retiraram) ou Douglas Costa (cedido à Juve), a verdade é que compensou bem essas saídas com o colombiano James Rodríguez (emprestado pelo Real Madrid) ou o promissor francês Tolisso (a aquisição mais onerosa até ao momento na Bundesliga).

Já o rival mais credenciado, o Borussia Dortmund, trocou de treinador. Thomas Tuchel não conseguiu ter o impacto espe-rado e, depois do 3.º lugar do ano passado, a direção dos Schwarzgelben decidiu apostar no holandês Peter Bosz, obreiro da bela campanha europeia do Ajax. O problema maior é mesmo a indefinição em torno do gabonês Aubameyang, um dos avançados mais cobiçados do mercado, ou de Dembélé, cujo futuro pode passar pelo Barcelona. De resto, resta a curiosidade de ver o que farão as duas equipas sensação da época transata, RB Leipzig e Hoffenheim, numa competição que conta com cinco portugueses: a Renato Sanches (B. Munique), Raphaël Guerreiro (Dortmund), Vieirinha (Wolfsburgo) e Carlos Mané (do recém-promovido Estugarda) juntou-se neste defeso Bruma, que custou 12,5 milhões de euros ao clube da cidade da ex-RDA.