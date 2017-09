Pub

A triatleta voltou a sorrir na modalidade que já lhe valeu uma medalha olímpica. Venceu a Half Ironman em Cascais

Depois de ter anunciado em fevereiro o regresso à modalidade que a consagrou como uma das melhores do desporto nacional e que lhe deu uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), Vanessa Fernandes voltou ontem a vencer uma prova de triatlo.

A triatleta de 31 anos foi a primeira senhora a cruzar a meta do Ironman 70.3, perante os aplausos dos que presenciaram o triunfo na baía de Cascais. A atleta benfiquista concluiu os 1900 metros de natação, 90 quilómetros de ciclismo e 21,1 km de corrida em 4 horas, 33 minutos e 12 segundos, brilhando na distância de Half Iroman, superior àquela em que se tinha notabilizado na primeira década do século XXI, a distância olímpica (1500 m natação, 40 km ciclismo e 10 km corrida).

"Já não tinha uma sensação de ganhar desta forma há muitos anos, foi algo de histórico e marcante. A partir daqui começa tudo: a exploração de uma nova carreira para tentar arrecadar o máximo que conseguir e começar a confiar cada vez mais em mim", atirou, radiante, Vanessa Fernandes.

O triunfo da portuguesa começou a desenhar-se apenas no último segmento, no qual bateu a espanhola Sara Muñoz Löehr, que acabou por ficar com o segundo lugar, a 50 segundos. No terceiro posto ficou a austríaca Sylvia Gehnboeck, com desvantagem de três minutos e meio para a líder. "À medida que as fui passando [na corrida] sabia que mesmo a correr relaxada não havia aqui alguém que corresse mais do que eu porque sei aquilo que sou e aquilo que corro", afirmou Vanessa Fernandes, que nos últimos anos esteve dedicada ao atletismo de estrada.

Bem mais duro foi o segmento de ciclismo, disputado na Av. Marginal e na estrada do Guincho, perante a serra de Sintra. "Entrei em pânico em determinados momentos", confessou, sorrindo. "É um tipo de ciclismo a que ainda não estou habituada, ainda preciso de muito treino, mas com o talento que acho que tenho para a bicicleta sinto-me com confiança para este tipo de distância e neste tipo de prova", justificou a triatleta lusa, que tinha terminado os segmentos de natação e ciclismo em sétimo e oitavo lugar, respetivamente.

Bruno Pais foi terceiro

Do lado masculino, o francês Denis Chevrot foi o mais rápido, cumprindo os três segmentos em 3 horas, 55 minutos e 2 segundos. O gaulês, que era um dos favoritos, destacou a beleza da prova. "É um sítio muito bonito para competir e a melhor parte do percurso foi o circuito da Fórmula 1", afirmou, em alusão à pista do autódromo do Estoril. "Fico sempre feliz quando venço, especialmente quando é a primeira vez de uma prova", acrescentou.

Chevrot travou ao longo de toda a prova duelos renhidos, primeiro com o finlandês Mikko Purhonen no segmento de natação e depois com o suíço Philipp Koutny, nos segmentos de ciclismo e corrida, acabando por vencer com uma vantagem de 2 minutos e 43 segundos. Em terceiro lugar, chegou o campeão nacional Bruno Pais, triatleta do Estoril que a jogar em casa gastou mais 3 minutos e 31 segundos do que o vencedor.