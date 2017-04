Pub

Lewis Hamilton (Mercedes) falhou a terceira pole consecutiva e parte da segunda posição da grelha, à frente de Sebastien Vettel (Ferrari).

O piloto finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) alcançou a primeira pole position da carreira ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio do Bahrein, terceira prova do Mundial de Fórmula 1.

Bottas foi o mais rápido nos treinos, tendo registado a melhor volta com o tempo de 1.28,769 minutos, enquanto o britânico Lewis Hamilton falhou a terceira pole consecutiva, depois de ser cronometrado com o segundo registo do dia: 1.28,792.

Na terceira posição partirá o alemão Sebastien Vettel (Ferrari), com o tempo de 1.29,247 minutos.

Vettel e Hamilton repartem a liderança do Mundial, ambos com 43 pontos, seguidos do holandês Max Verstappen (Red Bull), com 25, o duas provas concluídas.