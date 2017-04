Pub

O piloto finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou este domingo o primeiro triunfo da carreira na Fórmula 1, ao ganhar o Grande Prémio da Rússia, quarta prova do Mundial.

Na corrida, realizada no autódromo de Sochi, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que tinha partido do primeiro lugar da grelha, terminou em segundo, seguido do finlandês Kimi Raikkonen, seu colega de equipa do germânico. Valtteri Bottas, de 27 anos, estreou-se a vencer à sua 81.ª corrida. O finlandês, vindo da Williams, chegou este ano à Mercedes, rendendo o campeão Nico Rosberg, que se retirou da F1.

Apesar da vitória de Bottas, Sebastian Vettel manteve-se no comando da classificação geral do Mundial, agora com 86 pontos, seguido do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou em quarto na Rússia e tem 73. Bottas é terceiro, com 63.

A quinta prova do Mundial, o Grande Prémio de Espanha, está marcada para 14 de maio, no circuito da Catalunha, em Barcelona.