O futebolista francês é reforço do Valência, num empréstimo do Inter Milão válido até final da época, comunicou esta segunda-feira o clube espanhol na sua página oficial na Internet

"O Valência chegou esta segunda-feira a um acordo com o FC Internazionale para a cedência na presente temporada, até 30 de junho de 2018, com opção de compra, do médio francês Geoffrey Kondogbia", refere a nota do clube.

A imprensa tem avançado que a chegada de Kondogbia a Espanha entra no negócio da eventual saída do internacional português João Cancelo para o emblema milanês, que ainda não foi oficializada por qualquer das partes.

O lateral, de 23 anos, formado no Benfica, saiu na sexta-feira em lágrimas do jogo de estreia na Liga espanhola, em que o Valência derrotou em casa o Las Palmas (1-0), tendo a imprensa italiana noticiado hoje a sua chegada a Milão para exames médicos.

Caso se confirme a ida para o Inter Milão, João Cancelo encontrará no clube o também internacional português João Mário.