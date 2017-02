Pub

Equipa de Augusto Inácio continua na 16.ª posição

Um golo do peruano Paolo Hurtado, aos 34 minutos, deu esta sexta-feira o triunfo 1-0 ao Vitória de Guimarães sobre o Moreirense, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Guimarães.

Com esta vitória, os vimaranenses subiram provisoriamente ao quarto posto da Liga com 39 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que atua no domingo em Setúbal, enquanto o Moreirense é 16.º com 19, mais quatro do que a primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção, o Nacional, que recebe no domingo o Feirense.