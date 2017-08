Pub

Cancelamento de voos para a Madeira complicou planos da equipa

O União da Madeira, equipa da II Liga, encontra-se retido no aeroporto do Porto, face ao cancelamento de voos para a Madeira.

Os ventos fortes que assolam a zona do Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, a rondar os 80 km/h, impedem o regresso do União da Madeira ao Funchal.

O clube emitiu um comunicado onde informa que "face ao mau tempo verificado e à consequente impossibilidade da equipa aterrar na Madeira, todo o plano de treinos desta semana se encontra suspenso"

Recorde-se que o União da Madeira deslocou-se ao norte do país, onde defrontou o Braga B, registando uma igualdade a um golo no jogo da primeira jornada da II Liga.

No próximo domingo, os madeirenses recebem o Real Sport Club, no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, pelas 16:00 h, em jogo da segunda jornada da II Liga.